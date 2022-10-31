Son Dakika: Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: 28 Ekim tarihinde 4.1 şiddetinde sallanan Malatya, bugün saat 21.34'te yeniden aynı şiddette sallandı. Battalgazi ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeryüzünüm 11 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
28 EKİM'DE DE AYNI ŞİDDETTE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 28 Ekim 2022 tarihinde saat 22.16'da 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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