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Son Dakika: Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika: 28 Ekim tarihinde 4.1 şiddetinde sallanan Malatya, bugün saat 21.34'te yeniden aynı şiddette sallandı. Battalgazi ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeryüzünüm 11 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

28 EKİM'DE DE AYNI ŞİDDETTE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 28 Ekim 2022 tarihinde saat 22.16'da 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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