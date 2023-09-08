Son Dakika: Liselerde sınıf tekrarı geri geldi! İşte yeni yönetmelikle ilgili tüm detaylar
Son dakika: Liselerde alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına da son verildi. Açık liseye ise istisnai durumlar hariç geçilemeyecek.
Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarına ilişkin detayların yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sınıf tekrar geri geldi, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması sonlandırıldı. Öte yandan istisnai durumlar haricinde açık liseye geçişlere de izin verilmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...