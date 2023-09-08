Son Dakika: Liselerde sınıf tekrarı geri geldi! İşte yeni yönetmelikle ilgili tüm detaylar

Son dakika: Liselerde alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına da son verildi. Açık liseye ise istisnai durumlar hariç geçilemeyecek.