Son Dakika! LGS 4 Haziran'da yapılacak
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından binlerce öğrencinin beklediği haberi duyurdu. Özer, Liselere Geçiş Sistemi sınavının 4 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
"BAŞARILAR DİLİYORUM"
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
KILAVUZ 13 MART'TA AÇIKLANACAK
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.