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Son Dakika | Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor

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Son dakika haber... İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar Çadır kampı kuran insanlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi

Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar

Çadır kampı kuran insanlar

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek için geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor.

Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel

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