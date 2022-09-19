Son Dakika | Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor
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Son dakika haber... İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar Çadır kampı kuran insanlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi
Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar
Çadır kampı kuran insanlar
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek için geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel