Son Dakika | Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor Güncel Haberler Son dakika haber... İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar Çadır kampı kuran insanlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Cenazeyi görmek için sırada bekleyen insanlar Çadır kampı kuran insanlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek için geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor. Güncel Kaynak: AA / Bilal Acar Westminster England Londra Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler geceyi cenaze kortejinin geçeceği güzergahta geçiriyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.