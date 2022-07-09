Son dakika! Köpek besleme tartışmasında öldürülen 3 kişinin yakınlarına en acı bayram

İZMİR'de, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle çıkan tartışmada tabancayla öldürülen Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) yakınları, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı. Güçlü'nün eşi Rıdvan Güçlü (38), "Ölü gibi yaşıyoruz. Yaptığımız tek şey nefes alıp vermek. Onlar olmadan ilk bayramı yaşıyoruz. Bu yıl gideceğimiz tek yer mezarlık" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç (62) ile Yahya Köşek, kavga etti. Bu kavgadan 5 gün sonra Ali İhsan Kılıç'a ait evin önünde karşılaşan ikili yine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Yaralanan Köşek çifti ile Funda Güçlü, çağırılan ambulanslarla, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan Kılıç, suç aleti tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Ali İhsan Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.

Gözleri önünde annesi, babası ve kardeşi öldürülen Filiz Topaloğlu (36) ise "Biz bayramların ilk günü babamın evinde toplanır ve ailecek kahvaltı yapardık. Artık bizim için bayram yok. Ağzımızın tadı bile yok. Çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz. Ablamın çocukları bana emanet. Bir çocuğum vardı artık 3 çocuğum var" diye konuştu.