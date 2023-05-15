Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin ilk yorum: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir video paylaştı. Elini masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye yeniden sandığa gitmeye hazırlanırken cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştı. Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu-ra-da-yım" ifadelerini kullandı.

ADAYLARIN OY ORANI

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde: