Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken; AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.