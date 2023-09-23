Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken; AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
DERİNLİK 8 KİLOMETRE
6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş, bugün yeniden sallandı. 4.6 şiddetindeki deprem kentte panik yaratırken, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde saat 11.22'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.