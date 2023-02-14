Son Dakika! 198. saatte iki kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 198. saatinde çifte mucize yaşandı. 9. günde 17 yaşındaki Muhammet Enes ve Abdülbaki isimli bir genç enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde bugüne kadar binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremin ilk anından bu yana enkazların başında canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

198 SAAT SONRA GÜN IŞIĞINA KAVUŞTULAR

Depremin 9. gününde, 198. saatinde Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nın enkazından 17 yaşında Muhammet Enes ve Abdülbaki adındaki genç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gençler sedye ile ambulansa götürülürken kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.