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Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu sabah 4.5 büyüklüğünde yeniden sarsıldı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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