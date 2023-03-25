Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika! Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu sabah 4.5 büyüklüğünde yeniden sarsıldı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.