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Son dakika... Kabil'deki Şehzade marketinde bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Son dakika... Kabil'deki Şehzade marketinde bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı

Son dakika haber... Afganistan'ın başkenti Kabil'de dövizciler merkezi Şehzade marketinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dövizciler merkezi Şehzade marketinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı.

Şehzade Marketi Dövizciler Birliği Yetkilisi Hacı Zirek, basına yaptığı açıklamada, marketin içine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 15 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Herat saldırısını DEAŞ üstlendi

Öte yandan ülkenin batısındaki Herat vilayetinde 1 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Genellikle Şiilerin yaşadığı Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Kabil, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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