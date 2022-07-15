Son dakika haberleri | Otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberler... İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çaltılıdere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için 2 helikopter ve 2 uçak ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 10 arazöz ile müdahale başlatıldı. AA / Mustafa Yıldırım - Güncel Aliağa İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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