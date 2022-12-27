Son Dakika! İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Son dakika! İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer, indirimsiz olarak tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası aldı. Savunma yapan sanık Gencer, "Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi.

17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer'e yargılandığı davada tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Heyet, Gencer'e 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Duruşmada ilk olarak iddia makamı mütalaasını tekrarladı. Esas hakkındaki mütalaa hakkında savunma yapan sanık Gencer, "Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi. Gencer son sözünde de aynı cümleleri tekrarladı.

CHP'Lİ TANRIKULU DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda tutuklu sanık Gencer ve avukatı yer alırken, aile ile parti avukatları daha önceki celselerde alınan yetki belgeli avukatların salona alınmaması kararından geri dönülmemesi üzerine protesto amaçlı salona girmedi.

Duruşma öncesinde geçen celsede duruşmaya elektronik eşyaların sokulmasının yasaklandığı ara karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, salona cep telefonuyla girmek istedi. Tanrıkulu heyete, "Beni zorla çıkaracaksınız çıkarın" dedi. Tanrıkulu'nun cep telefonuyla girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, Tanrıkulu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi.