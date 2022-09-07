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Son Dakika | İzmir'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Son Dakika | İzmir'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, U.A. ve B.Ş'nin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, motosikletin Manisa'nın Salihli ilçesinden aynı gün çalındığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A. tutuklandı, B.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, motosiklet Salihli'den gelen sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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