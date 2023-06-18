Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu

Son dakika! İzmir Bayraklı'daki bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Cesetlerin parçalara ayrıldığı öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde ihbar üzerine giden ekipler tarafından derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

PARÇALARA AYRILMIŞLAR

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...