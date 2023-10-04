Son Dakika! İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Suriye'de öldürüldü

MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde kadın bir teröristin bıraktığı bomba patlamış ve 6 kişi yaşamını yitirmişti. Hain saldırıda 81 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır aynı gece saklandığı evde yakalanmıştı. Bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söylemişti.

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