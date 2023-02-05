Son Dakika: İstanbul ve Ankara'da şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın şiddetli kar yağışı ve fırtına beklendiğini dile getirirken, Ankara Valisi Vasip Şahin ise öğlen saatlerinde başkentte yoğun kar yağışının yaşanacağını ifade etti.

Türkiye'nin birçok ili yoğun kar yağışının etkisi altında. Birçok il için tatil açıklamaları peş peşe gelirken Ankara ve İstanbul'da da eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiter'dan yaptığı açıklamada 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

"KAR YAĞIŞI ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR DEVAM EDECEK"

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden saat 20.00'da alınan son meteorolojik verilere göre İstanbul'un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası'nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

KAMUDA ENGELLİ, MALUL VE HAMİLE PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

6 Şubat 2023 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

ANKARA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamda "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." dedi.