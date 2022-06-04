Son Dakika: İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi bulunan 4 kişinin de test sonucu negatif çıktı - Haberler

Sultangazi ilçesinde eczaneye gelen 2 yabancı uyruklu kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istemesi üzerine 'Maymun çiçeği' şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülmüştü. Maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülüp görülmediği ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ve kamuoyundaki şüpheler üzerine Bakan Koca paylaşımda bulundu.

ŞÜPHELENİLEN 4 KİŞİNİN DE TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bakan Koca, İstanbul'daki maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin de testlerinin negatif çıktığını belirtti. Öte yandan Koca, Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanını konulmuş kimsenin bulunmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ TANISI KONMUŞ HASTA BULUNMUYOR

Paylaşımında Bakan Koca, "İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.