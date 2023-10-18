Son dakika: Abluka altındaki Gazze'ye saldırını sürdüren İsrail, dün akşam yüzlerce kişinin can verdiği hastane katliamına imza atmasının ardından bugün de mülteci kampındaki camiyi vurdu. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Son Dakika: İsrail bu kez Gazze'de camiye saldırdı, ölü ve yaralılar var

İsrail güçlerinin, Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine düzenlediği saldırı sonucu ölen ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı cami yıkılırken çevresinde de hasar meydana geldi.

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...