Son Dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı - Haberler

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Son Dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son Dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Son dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat İpek, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" demişti.

Son Dakika: Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

Diğer yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Alparslan Kuytul, Güncel, Haberler

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