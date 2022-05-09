Son Dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYORDU

Avukat İpek, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" demişti.

"KAÇIRILMA OLAYININ BENİMLE İLGİSİ YOK"

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

FURKAN ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNE GİTTİ

Diğer yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.