Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı, son zamanlarda sığınmacılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuru dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

"TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZUR HEDEF ALINIYOR"

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

"AÇIKLAMALARI HALKI YABANCILARA KARŞI TAHRİKE YÖNLENDİRİYOR"

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GİTMİŞTİ

Özdağ, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için dediği, "Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözleri sonrasında bakanlığa gitmişti. Burada bir açıklama yapan Özdağ "Ya özür dileyeceksin ya da bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek." demişti.