Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken İç Güvenlik Eğitimi"nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer küresel güçlerin egemenliğindeki dünyaya tabi olmuş olsaydık, onların belirlediği izden gitmiş olsaydık, bugün Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı sürecin aynısıyla karşı karşıya kalırdık." dedi.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğiyle, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 21 Mart-1 Nisan'da düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 3'ü yabancı uyruklu 19 medya mensubuna sertifikalarının takdimi için Polis Akademisinin Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Tören sırasında Polis Akademisi öğrencilerine yönelik "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken İç Güvenlik Eğitimi" de verildi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimsenin 21. yüzyılın böyle olacağını tahmin etmediğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunduğu kendi tabiriyle orta ve az gelire sahip ülkelerin temsilcilerinin, yüksek gelire sahip ülkelerden nefret ettiğini aktaran Soylu, bunun, ülkelerin din, dil, milliyet, gelenek ve göreneklerinin ikinci plana atılarak küreselleşmenin etkisiyle ABD'nin istediği hayat nizamına teslim olmalarından kaynaklandığını bildirdi.

Küreselleşmenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, dünyanın bir göç krizinin içinde olduğunu ifade etti.

Soylu, darbe girişimlerine, ekonomik saldırılara, ambargolara, göç krizine rağmen Türk medeniyetinin dünya genelinde mazlumların yanında olduğunu belirterek "Eğer biz bir şeyler yapmamış olsaydık batılı kulüplerin, küresel güçlerin egemenliğindeki dünyaya tabi olmuş olsaydık, onların belirlediği izden, onların söylediklerinden gitmiş olsaydık, bugün Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı sürecin aynısıyla karşı karşıya kalırdık." diye konuştu.

"Ukrayna-Rusya savaşına dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum"

Türkiye'nin küresel güçlere teslim olmadığını ve 21. yüzyılda yeni bir yürüyüş başlattığını aktaran Soylu, ikili, bölgesel, ticari, siyasi, sosyal ilişkileri 21. yüzyılın başından itibaren ilmek ilmek ördüğünü anlattı. Soylu, "Bugün Ukrayna-Rusya savaşına dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Denge niteliksiz bir kavramdır. Biz ilkeli bakıyoruz. Tam da Anadolu gibi bakıyoruz, devlet kabiliyetimize, millet refleksimize göre, tam da bize göre bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gine Bissau Cumhurbaşkanının muhafızlarını eğittiğini ve bu muhafızların 2 ay önce ülkede gerçekleştirilmek istenen darbeyi engellediğini anlatan Soylu, ekonomik krizin yaşandığı Libya'da 0-2 yaş aralığındaki çocukların mama ve süt ihtiyaçlarının yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla karşılandığı bilgisini verdi.

"Bugün, 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış biri konuşuyor..."

Türk Polis Teşkilatının tarihin en güçlü ve donanımlı dönemini yaşadığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"FETÖ, Kriminal Daire Başkanlığındaki ses analiz sistemimizi ortadan kaldırdı. Orayı etkisiz hale getirdi. Türk Polis Teşkilatı bir şey bulmasın diye. Bugün birileri konuşuyor. 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış biri konuşuyor. Ben 5,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, şehitten bahsediyorsun, Emniyet Genel Müdürü burada Allah adı için söyle bir şehidimiz olduğunda bir kere bizi arayıp 'Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun.' demiş midir? Ama istismarını bilir. Biz biliriz şehit istismarını. Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfının nasıl içini boşalttığından biliriz."

Yapılacak çok işleri olduğunu ifade eden Soylu, "Biz şu anda Cumhuriyet'in birinci yüzyılındayız ve şu anda Cumhuriyetin ikinci asrına doğru yürüyoruz. Hepimizin bir ödevi var, hepimizin ödevi şudur, 2023 yılında Cumhuriyet'in birinci asrından ikinci asrına geçerken ki bu bizim neslimize hep beraber nasip olacak, karnemizi en iyi derecede tutmaktır. Uyuşturucuyla mücadelede sokaklarda uyuşturucu satıcısı bırakmamaktır, dağlarda terörist bırakmamaktır, bu ülkenin ailelerini bölmek, parçalamak isteyenlere karşı sanal kumar ve bahsin nefesini kesmektir, dolandırıcılara aman vermemektir." diye konuştu.

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.