Son Dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada erteleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yerel seçimlerden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül tarihinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayındaki ikinci duruşma ise bugün saat 11.00'da başladı.

SAVCI HAPİS TALEBİNİ YİNELEDİ, MAHKEME ERTELEME KARARI VERDİ

Savcı geçtiğimiz duruşmadaki 4 yıl 1 aylık hapis talebini yinelerken, mahkemeye heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından kararını verdi. Buna göre İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.