Son Dakika: İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı davanın duruşması ertelendi - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dahil olması nedeniyle kamuoyu tarafından merakla beklenen davanın duruşmasının bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülmesi bekleniyordu.

SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

DURUŞMA 21 EYLÜL'E ERTELENDİ

CHP'lilerin destek amacıyla gittiği Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada karar çıkması bekleniyordu fakat duruşma 21 Eylül'e ertelendi. Adliyeye İmamoğlu'na desteğe gidenler, çeşitli sloganlarda bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de çağrısıyla çok sayıda CHP'li Kartal Anadolu Adliyesi'ne İmamoğlu'na desteğe gitti.

İMAMOĞLU ÖNCEKİ DURUŞMADA KENDİSİNİ SAVUNDU

İBB Başkanı İmamoğlu ocak ayında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara celsesinde kendisini şöyle savunmuştu: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım."

"KONUŞMANIN ÖZÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dava ile ilgili daha önce yapılan açıklamada ise, "Bu davayla 2019 İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan sonucu ve seçmen iradesini kabul edemeyenler, konuşmanın özünü değiştirerek siyasi bir dava açılmasını sağlamışlardır. Amaç, hukuku siyasi rakiplerine karşı bir kez daha silah olarak kullanmak ve bu yolla Ekrem İmamoğlu'na engel olmaktır. Kararla İmamoğlu aleyhinde siyasi yasaklılık hükmü oluşturmak ve önümüzdeki seçimlerden elemektir" denilmişti.