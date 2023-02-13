Son Dakika: Antakya'da depremin 182'nci saatinde 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin 8. gününde arama kurtarma çalışmalarında mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor. Felaketin 182'nci saatinde 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı.

EKİPLER GÜNLER SONRA SES ALDI

Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı.

HATAY'A MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı. Daha sonra zaman karşı yarışan ekipler, Kaan'ı olduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağ olarak kurtarılan Kaan, insan koridoru ile ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. 13 yaşındaki Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği öğrenildi.

"BU BİR MUCİZE SANIRIM"

Kaan'ın kurtarılma anını anlatan Kocaeli İtfaiye Amiri Ali Özdemir, "Kaan çok iyiydi. Konuştuk tepki verdi. Ellerimizi sıktı. 3.5 saatlik çalışmanın ardından çıkardık. Bu bir mucize sanırım. 7. katlı apartmanın 4. katındaydı." dedi.