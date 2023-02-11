Son Dakika: Hatay'da "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı, ekipler işi bırakıp kaçmaya başladı

Son dakika: Depremin etkisini en çok gösterdiği illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu. Anons sonrası panik havası dağılırken, arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerin Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı.

"BARAJ PATLADI" İDDİASI

Bir anda yayılan "Baraj patladı" iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı.

"ASILSIZ İHBAR"

Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün" anonsuyla panik havası dağıldı.

BAKAN KİRİŞÇİ VE VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın.

"PANİK HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

"İNANILMAZ BİR KAOS ORTAMI YAŞANDI"

Bölgede olan Haberler.com muhabiri Savaş Karan, yaşanan paniği anlattı. Bir anda ortaya atılan "Baraj patladı" iddiası sonrası bölge olanların büyük bir panik yaşadığını aktaran Karan, "Herkes koşuşturmaya başladı. Ekipler işini bıraktı. İnanılmaz bir kaos ortamı yaşandı. Polislerin anonsuyla ortalık sakinleşti. Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı" ifadelerini kullandı.