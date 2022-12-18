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Son Dakika: Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

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Son Dakika: Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan AFAD'dan depremin çevre illerde hissedildiği vurgulanarak şiddetinin 4.8 olduğu aktarıldı.

AFAD, Hatay Kırıkhan'da saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Hatay'daki deprem çevre illerde de etkisini gösterdi. Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı binalarda sarsıntı yaşandı.

Son Dakika: Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:


Son Dakika: Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi



SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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