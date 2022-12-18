Son Dakika: Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
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Son dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan AFAD'dan depremin çevre illerde hissedildiği vurgulanarak şiddetinin 4.8 olduğu aktarıldı.
AFAD, Hatay Kırıkhan'da saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçüldü.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Hatay'daki deprem çevre illerde de etkisini gösterdi. Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı binalarda sarsıntı yaşandı.
AFAD'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle: