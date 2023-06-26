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Son Dakika! Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ve Irak'ta da hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı Irak'ın Duhok kentinde ve Hakkari'nin çevre illerinde de hissedildi.

YERİN 12 KM DERİNLİĞİNDE

AFAD verilerinde 12 km derinlikte meydana gelen deprem, saat 09.41'de gerçekleşti. Bölgedeki vatandaşlar sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Son Dakika! Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Hakkari Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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