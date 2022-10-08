Son dakika haberleri... Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, yatağa bağımlı eşi Şenay Kara (57) ile yaşayan İbrahim Kara (88), evde ölü bulundu. GAZİANTEP'te, yatağa bağımlı eşi Şenay Kara (57) ile yaşayan İbrahim Kara (88), evde ölü bulundu. Şenay Kara ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Olay, gece İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağa bağımlı yaşayan Şenay Kara ile eşi İbrahim Kara'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, içeri giremeyince itfaiyeden destek istedi. Evin balkonundan içeri giren itfaiyeciler, kapıyı açarak sağlık ekibinin girmesini sağladı. Yapılan kontrolde yatak odasındaki İbrahim Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemenin ardından Kara'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şenay Kara ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, İbrahim Kara'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İbrahim Kara Güncel Haberler Son Dakika

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