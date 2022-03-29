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Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde Necati Altay (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

GÖLPAZARI, BİLECİK (DHA) - BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde Necati Altay (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Dereli köyündeki evinde yalnız yaşayan Necati Altay, ziyaretine gelen bir yakını tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölpazarı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Gölpazarı, Hisarcık, Dereli, Altay, Güncel, Haberler

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