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Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika haberleri... Vinç operatörünün öldüğü iş kazası güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörünün iş kazası sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörünün iş kazası sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet Küçükbaş'ın (44) üzerine yüzlerce kiloluk mermer blokunun bir anda devrilmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, çevredekilerin Küçükbaş'ı kurtarmaya çalıştıkları da görülüyor.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir işletmede dün vinçle aracın kasasına yüklemeye çalıştığı mermerler Mehmet Küçükbaş (44) üzerine düşmüş, operatör kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Ali Ballı - Güncel

İş Kazası, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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