Son dakika haberleri! Vali Şahin'in annesi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel