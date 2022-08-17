Son dakika haberleri! Vali Şahin'in annesi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun" dedi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Fahrettin Koca Vasip Şahin Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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