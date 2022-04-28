Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

ARALIK, IĞDIR (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde 9 yıllık eşi Ümmügülsüm Bilgiç'i (28) tüfekle öldüren Metin Bilgiç'e (37) 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, geçen yıl 18 Aralık'ta, 9 yıldır evli olduğu, 7 yaşında kız çocukları bulunan eşi Ümmügülsüm Bilgiç ile tartıştı. Tartışma sonrası aracındaki av tüfeğini alan Bilgiç, ateş ederek eşini öldürdü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ümmügülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ümmügülsüm Bilgiç'in cansız bedeni Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Metin Bilgiç ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.