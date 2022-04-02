Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

- Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

KİEV - Ukrayna'nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bombardımanda zarar gören şehirlerde halk yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın doğusunda Harkov kentine komşu olan Sumskaya bölgesinde insanlar bir kısmı yıkılan köprüleri kullanmaya devam ediyor. Siviller, bir kısmı yıkılan köprüden dikkatle geçmeye çalıştı