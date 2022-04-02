Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti - Haberler

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Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti Ukrayna'nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

- Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

KİEV - Ukrayna'nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bombardımanda zarar gören şehirlerde halk yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın doğusunda Harkov kentine komşu olan Sumskaya bölgesinde insanlar bir kısmı yıkılan köprüleri kullanmaya devam ediyor. Siviller, bir kısmı yıkılan köprüden dikkatle geçmeye çalıştı

Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Yerel, Güncel, Haberler

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