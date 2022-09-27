Son dakika haberleri! Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı Güncel Haberler Son dakika haberler... Usta sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Edremit Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı. Usta sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı. Usta sanatçı, yönetmen ve senarist Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde Edremit'in Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Kamuran Taşdemirel, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan katıldı. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur sanatçının hayatından kesitler anlattı. Ardından sanatçının sesinden şiirler dinletildi. Sanatçının inandığı çizgide yaşadığını belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, "Usta sanatçıyı, babasının kaymakamlık yaptığı belli bir dönem yaşadığı Edremit'te anıyoruz, ruhu şad olsun. Tuncel Kurtiz'in ölümünün 9. yılında sevenleriyle dostlarıyla birlikte mezarı başındayız. Edremit Belediyesi olarak bugünkü anma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi. Sanatçının kabrine sevenleri tarafından karanfil bırakılmasıyla anma etkinliği sona erdi. Kaynak: ANKA / Güncel Edremit Belediyesi Tuncel Kurtiz Yönetmen Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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