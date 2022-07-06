Son dakika haberleri: Traktörle giderken taşlı- sopalı saldırıya uğrayan çift, yaralandı

NİĞDE'nin Çitflik ilçesinde traktörle giderken aralarında husumet olan kuzeni Cumali S. ile eşi ve kızının taşlı- sopalı saldırısına uğrayan Resul Yücel ve eşi Emel Yücel yaralandı. Emel Yücel yoğun bakıma alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olay, Çiftlik ilçesi Kula köyü Armutluk mevkisinde meydana geldi. Resul Yücel, eşi Emel Yücel ve 3 yaşındaki çocuklarıyla yaylada bulunan koyunlarının sütünü sağdıktan sonra traktörle köye dönmek için yola çıktı. Yayla yoluna geldiklerinde Resul Yücel'e aralarında husumet bulunan kuzeni Cumali S., eşi Meral ve kızları Habibe S. taş ve sopayla saldırdı. Taşlardan biri Yücel'in başına isabet etti. Yücel, traktörden düştü. Sürücüsüz kalan traktör şarampole düştü. Traktörün römorkunda yolculuk yapan Yücel'in eşi Emel Yücel de taş ve sopa darbeleriyle başından yaralandı.

Çiftin şikayeti üzerine Cumali ve Meral S. çiftiyle kızları Habibe gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift ile kızları, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.