Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 zanlının tarihi eser satmak istedikleri bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirdi.
Zanlılar gözaltına alındı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel