Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 zanlının tarihi eser satmak istedikleri bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alındı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Reşadiye Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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