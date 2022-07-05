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Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 zanlının tarihi eser satmak istedikleri bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alındı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Reşadiye Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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