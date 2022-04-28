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Son dakika haberleri | Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Harun Gökçeoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri | Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

Son dakika haberleri: YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde Erhan Aslaner (36), tartıştığı komşusu İ.Ç. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde Erhan Aslaner (36), tartıştığı komşusu İ.Ç. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altmışevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan komşular Erhan Aslaner ile İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Erhan Aslaner'e ateş etti. Erhan Aslaner kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Erhan Aslaner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Erhan Aslaner'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından  Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Güncel

Yerköy, Yozgat, Polis, Güncel, Haberler

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