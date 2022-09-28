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Son dakika haberleri! Sivas'ta öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi

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Son dakika haberleri! Sivas'ta öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulun yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedavi altına alındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulun yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedavi altına alındı.

Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Yurdu'nun kazan dairesinde kablo erimesi sonucu yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 11 öğrenci Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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