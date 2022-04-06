Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü

AA - Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
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Son dakika haberleri... Romanya'daki Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarpan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin duvarına çarpan kişi yanan araçta hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri kaza sonucu çıkan yangına acil müdahalede bulundu, bölge trafiğe kapatıldı.

Romanya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kaza yapan araçtaki tek kişi olan Bogdan Draghici'nin Babaların Haklarını Koruma Derneğinin eski başkanı olduğu ve üvey kızına cinsel istismardan ceza aldığı belirtildi.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel

Romanya, Rusya, Güncel, Haberler

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