Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü

Son dakika haber... Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.

Maden şirketinde çalışan Slawomir Starzynski yaptığı açıklamada, kazanın gece yarısı yerin bin metre altında metan gazının yanması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kaza yerine gideceği açıklandı.

Metan gazı patlaması sonrası oluşan toz bulutu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, 7 arama kurtarma personeliyle temasın kesildiği belirtildi.

Olay sırasında 42 kişinin çalıştığı madende yaralanan 12 kişinin vücutlarında ağır yanıkların olduğu bildirildi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Polonya, Maden, Kömür, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title