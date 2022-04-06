Son dakika haberleri: Polis birimlerinin faaliyetleri, Ulus'ta açılan stantlarla tanıtıldı

ULUS, BARTIN (AA) - Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında Ankara Ulus Meydanı Atatürk heykeli önünde tanıtım stantları kuruldu.

Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, stantları tek tek gezerek bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türk polisi Türkiye'nin nazar boncuğudur." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Ulus Meydanı'nda bazı birimlerin vatandaşla buluştuğunu ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da polis teşkilatının kurulduğu günden beri milletinin emrinde olduğunu, milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için yurdun her noktasında gece gündüz görev yaptığını söyledi.

Polis teşkilatının her geçen gün hem kapasite hem de kabiliyetini büyük oranda artırdığını dile getiren Aktaş, "Türk polis teşkilatı tarihinin zirvesini yaşıyor. Hem sahip olduğu personel sayısı ve onların niteliği itibarıyla hem de teknolojiyi en üst seviyede kullanması itibarıyla en güçlü dönemini yaşıyor. Elimizdeki imkan ve kabiliyetle milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için en üst düzeyde görev yapmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Açılan stantlarda Kriminal, Polis Arama Kurtarma, Asayiş, Trafik, Güvenlik, Havacılık, Narkotik, Siber, Özel Güvenlik, Özel Harekat ile Koruma Daire başkanlıklarına bağlı birimlerin kullandığı araç ve gereçler tanıtılırken, Polis Bandosu ve Polis Korosu da konser verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte emniyetin üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.