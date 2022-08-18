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Son dakika haberleri! Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada

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Son dakika haber... Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada Kayseri'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki dedenin gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı.

Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki dedenin gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı.

Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Turan, paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Talas ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan pilot Esat Güneş ile beraber atlayan Turan, keyifli anlar yaşadı. Pilotun yaptığı akrobatik hareketlerle adeta kendinden geçen Mustafa Turan, tekbir sesleri ile göğü inletti.

Yaşlı adamın keyifli anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Mustafa Turan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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