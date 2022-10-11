Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutukladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir anaokulunda görevli iki öğretmenin otizmli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüler, izleyenleri çileden çıkardı. Darp raporu alan ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada öğretmenler görevlerinden uzaklaştırılırken, gözaltına alınan öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir anaokulunda kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Gazi Mahallesi'ndeki Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nda cuma günü iddiaya göre, otizmli bir öğrenci öğretmenlerinin şiddetine maruz kaldı.

BİRİ DÖVDÜ, DİĞERİ AZARLADI

Okulun özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı. Diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı. Olayı gören başka bir öğretmen şiddet anlarını cep telefonuyla kaydedip D.D.Ş.'nin ailesine haber verdi. Görüntüleri izleyen aile hastaneye giderek darp raporu aldı. Ailenin şikayeti üzerine devreye önce Gazipaşa Kaymakamlığı daha sonra Antalya Valiliği girdi. Valilik idari işlem başlattı, iki öğretmen de açığa alındı.

ÖĞRETMENLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen Selen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.