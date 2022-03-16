Son dakika haberleri | ORDU ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI SÜRÜYOR

ORDU (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentte yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat yetkililerinden bilgi alan Güler, 'Bölgemizdeki tek şehir hastanesi olacak. Giresun'a ve aynı zamanda belki İç Anadolu'da Tokat ve Amasya'ya da hizmet verebilecek bir hastane' dedi.

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde hizmet verecek olan hastanede, inşaatın yüzde 28'lik bölümü tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ve alt yapı gibi önemli kısımları başta olmak üzere birçok alanda desteklerini verdiği Ordu Şehir Hastanesinin belirtilen süreler içerisinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve burada Ekşioğlu Ahes Yöneticisi Ali Ekşi, Proje Müdürü Dündar Kadanalı ve proje mimarlarından Betül Ergan ile bir araya gelen Güler, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Hastane inşaatının Türkiye'de devam eden hastane çalışmaları arasında en hızlısı olduğunu belirten Güler, 'Hızla devam eden bir çalışma yapılıyor. Türkiye'de devam eden şehir hastaneleri içerisinde en hızlı giden inşaatlardan bir tanesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Sürecin başında açtığımız yollar ile birlikte bu sayıyı artırarak hastaneye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Yılsonunda inşallah morfoloji binasını hizmete alacağız. Bunun için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eski bir enerji bakanı olmam dolayısıyla hem TEİAŞ ile hem yüksek gerilim hatları ile ilgili hem de YEDAŞ ile ilgili çalışmaların koordinesini sağlıyoruz. Aynı zamanda DSİ tarafından alan içerisinde bulunan derenin deplase edilmesi sürecini yönetiyoruz. Öte yandan Altınordu'nun imarında yaptığımız köklü değişimin faydalarını da burada gördük. Şehir ile hastane ve aynı zamanda üniversite ile uyumu oluşturduk. Tüm bu çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz. Alt yapı süreçleri içinde Fen İşleri birimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İyi ki hastane ile Büyükşehirin birlikte çalışmasını oluşturmuşuz' diye konuştu.

'BÖLGEMİZDEKİ TEK ŞEHİR HASTANESİ OLACAK'

Hastanenin bittiğinde Ordu başta olmak üzere bölge illerine de hizmet edebileceğini ifade eden Başkan Güler, 'Bölgemizdeki tek şehir hastanesi olacak, Giresun'a ve aynı zamanda belki İç Anadolu'da Tokat ve Amasya'ya da hizmet verebilecek bir hastane. Amfileri ile birlikte burada toplantıların ve eğitimlerin yapıldığı bir merkez olacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak şehir hastanemizin tamamlanması ve bitmesi için katkımızı gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir koordine var' dedi.