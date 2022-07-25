Son dakika haberleri | Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır"

AA - Müjdat Genç - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (3)

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir"

"Bölgeyi karıştırmak isteyen birçok güce rağmen Türkiye meşru bir güvenlik üreticisidir, meşru bir güvenlik sağlayıcısıdır"

"(Dohuk'taki saldırı) Irak'ın Kuzeyindeki saldırı, hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması açık ve net bir şekilde söylemek isterim ki planlı bir provokasyondur"

"Kullanılan mühimmattan ve silahtan, olayın gerçekleşmesinde kullanılan yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır"

AA / Müjdat Genç - Güncel

Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Irak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title