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Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" denildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarında, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

İsviçre, Medya, Terör, Milli, Güncel, Haberler

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