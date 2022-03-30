Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2)

ANKARA (DHA) - TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen DEVA Partili Metin Gürcan, savunmasını yaptı. Gürcan, suçlamaları kabul etmeyip tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'suçun mahiyeti', 'istenen cezaların üst sınırı' ve 'kaçma şüphesi' nedeniyle 'gelinen aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı' gerekçesiyle sanık Metin Gürcan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,