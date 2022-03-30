Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Özkan Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARIAnkara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen DEVA Partili Metin Gürcan, savunmasını yaptı.

ANKARA (DHA) - TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen DEVA Partili Metin Gürcan, savunmasını yaptı. Gürcan, suçlamaları kabul etmeyip tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'suçun mahiyeti', 'istenen cezaların üst sınırı' ve 'kaçma şüphesi' nedeniyle 'gelinen aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı' gerekçesiyle sanık Metin Gürcan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Güncel

Deva Partisi, Metin Gürcan, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title