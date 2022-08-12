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Son dakika haberleri... Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri... Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da, kamyonetin kasasından kuru kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kamyonetin kasasından kuru kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlıkla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesinde kamyonetten yaklaşık 100 kilogram kuru kayısıyı çalarak, satmaya hazırlanan 2 zanlı suç üstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kayısılar ise sahibine teslim edildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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