Son dakika haberleri... Malatya'da çatı yangını söndürüldü Son dakika gündem haberi: Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde alt katında ahır bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde alt katında ahır bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Beydağı Mahallesi Söğüt mezrasında alt katındaki ahırda 7 büyükbaş hayvan bulunan iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araçla müdahale etti. S.G'ye ait evdeki 2 kişi ve ahırdaki hayvanları çıkaran itfaiyeciler, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu belirtilen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti. AA / Yeter Erdine - Güncel Beydağı Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Malatya'da çatı yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.