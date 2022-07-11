Son dakika haberleri... Malatya'da çatı yangını söndürüldü
AA - Yeter Erdine - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde alt katında ahır bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde alt katında ahır bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Beydağı Mahallesi Söğüt mezrasında alt katındaki ahırda 7 büyükbaş hayvan bulunan iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araçla müdahale etti.
S.G'ye ait evdeki 2 kişi ve ahırdaki hayvanları çıkaran itfaiyeciler, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu belirtilen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.
AA / Yeter Erdine - Güncel