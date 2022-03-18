Son dakika haberleri | 'Laf atma' cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı Oğuzhan Selçuk, sanık avukatı Yıldırım Ak'ın "Yargılamayı başka bir yere götürüyorsunuz" iddiası üzerine çekilme kararı aldı.

Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020'de, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a bildirmesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darp edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.